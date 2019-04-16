Носов стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России по фристайлу Он сменил ушедшего в отставку Александра Долгова.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России по фристайлу назначен Михаил Носов, сообщает официальный сайт Федерации фристайла России.

На протяжении последних восьми лет 32-летний Носов работал в федерации на разных должностях. Перед тем как возглавить команду специалист занимал пост администратора по дисциплинам хаф-пайп, слоуп-стайл и биг-эйр.

Напомним, на прошлой неделе бывший главный тренер сборной России Александр Долгов ушел в отставку по обоюдному соглашению сторон. Под его руководством российская команда завоевала две бронзовые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также три (золото, серебро и бронза) медали на чемпионатах мира.