Носов стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России по фристайлу

Исполняющим обязанности главного тренера сборной России по фристайлу назначен Михаил Носов, сообщает официальный сайт Федерации фристайла России.
На протяжении последних восьми лет 32-летний Носов работал в федерации на разных должностях. Перед тем как возглавить команду специалист занимал пост администратора по дисциплинам хаф-пайп, слоуп-стайл и биг-эйр.
Напомним, на прошлой неделе бывший главный тренер сборной России Александр Долгов ушел в отставку по обоюдному соглашению сторон. Под его руководством российская команда завоевала две бронзовые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также три (золото, серебро и бронза) медали на чемпионатах мира.
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