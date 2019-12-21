Демидова стала первой из России, победившей в хафпайпе на этапе Кубка мира 19-летняя фристайлистка победила на этапе в Сикрет Гардене.

Российская фристайлистка Валерия Демидова стала победительницей этапа Кубка мира по хафпайпу.

В своей лучшей попытке 19-летняя Демидова получила от судей 92,50 балла и опередила Рейчел Каркер из Канады (88,75) и Ли Фанхуэй из Китая (86,50).

Демидова стала первая представительницей России, одержавшая победу в хаф-пайпе на Кубке мира. Всего на ее счету три попадания на подиум в этой дисциплине: одно золото и две бронзы.

Следующий этап Кубка мира пройдет 30 января 2020 года в США.

Сикрет Гарден (Китай)

Кубок мира

Женщины

Хафпайп

1. Валерия Демидова (Россия) – 92,50

2. Рейчел Каркер (Канада) – 88,75

3. Ли Фанхуэй (Китай) – 86,50