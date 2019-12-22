Максим Буров стал вторым в акробатике на этапе Кубка мира в Китае Победу в соревнованиях одержал представитель китайской сборной.

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Чемпион мира 2019 года Максим Буров стал обладателем серебряной медали в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Китае. Результат 21-летнего россиянина – 126,70 балла.

Первое место занял китаец Ци Гуанпу (128,05). Тройку лучших замкнул его соотечественник Цзя Цзунъян (123,90).

Другие спортсмены из российской сборной – Павел Кротов и Илья Буров (старший брат Максима) – оказались на пятой и шестой строчках соответственно.

Отметим, что следующий этап Кубка мира состоится в России, соревнования пройдут в Москве 25 января.