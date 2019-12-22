Российские фристайлисты одержали победу в командных соревнованиях на этапе КМ Соревнования проходят в Китае.

Загрузка... Российские фристайлисты Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров стали первыми в командных соревнованиях в лыжной акробатике на этапе Кубка мира. Россияне набрали 316,66 балла. Следом за российской командой расположились вторая (312,12) и первая (286,86) сборные Китая. Напомним, ранее Максим Буров занял второе место в индивидуальных соревнованиях в акробатике. Следующий этап Кубка мира пройдет в Москве 25 января.