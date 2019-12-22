Российские фристайлисты одержали победу в командных соревнованиях на этапе КМ - Советский спорт
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22 декабря 2019 12:29ФристайлНечаев Юрий

Российские фристайлисты одержали победу в командных соревнованиях на этапе КМ

Соревнования проходят в Китае.

Российские фристайлисты Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров стали первыми в командных соревнованиях в лыжной акробатике на этапе Кубка мира.

Россияне набрали 316,66 балла.

Следом за российской командой расположились вторая (312,12) и первая (286,86) сборные Китая.

Напомним, ранее Максим Буров занял второе место в индивидуальных соревнованиях в акробатике.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Москве 25 января.

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