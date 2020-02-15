Россиянка Демидова выиграла Кубок мира в дисциплине хафпайп - Советский спорт
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15 февраля 2020 08:12ФристайлНечаев Юрий

Россиянка Демидова выиграла Кубок мира в дисциплине хафпайп

В Калгари завершился пятый этап Кубка мира.

Российская фристайлистка Валерия Демидова стала победительницей общего зачета Кубка мира в дисциплине хафпайп.

На завершившемся в Калгари пятом этапе россиянка заняла третье место и набрала 87,2 очка. Этот результат позволил Демидовой выиграть общий зачет Кубка мира, имея в активе 345 очков.

Следом за 19-летней россиянкой расположились канадка Рейчел Каркер (280) и китаянка Кэсинь Чжан (272).

Добавим, что по ходу текущего сезона российская спортсменка на четырех этапах из пяти поднималась на пьедестал. Демидова стала первой в истории россиянкой, выигравшей Кубок мира в дисциплине хафпайп.

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