Валерия Демидова: Многие думают, что фристайл – это читать рэп Российская фристайлистка рассказала о том, что ее вид спорта не заслуженно обделен популярностью.

Валерия Демидова еще до того, как ей исполнилось 18 лет, заняла шестое место в соревнованиях в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. В нынешнем сезоне российская фристайлистка выиграла этап Кубка мира в Китае в декабре прошлого года.

Об особенностях своего вида спорта Демидова рассказала в интервью News.ru:

«У нас в России не сильно развит фристайл, очень мало хороших трасс: на данный момент хафпайпа только два, слоупстайла тоже. В этом году будут соревнования в Сочи, надеюсь, там сделают хорошие трассы.

В целом у нас не развивают, не популяризируют фристайл. Про хафпайп, наверное, 50% населения узнали из новости о моей победе на Кубке мира. Нужно, чтобы телеканалы транслировали, чтобы соревнования чаще проходили и афишировались в России. По факту никто об этом не знает, а если слышат, то спрашивают: «Фристайл – это рэп читать что ли»? И я думаю: «Да, ребят, сейчас зачитаю».

Начинаю объяснять, что это прыжки на горных лыжах, теперь понимаю, что большинство считает их прыжками с трамплина, и рассказываю, что фристайл – это трюки. А чтобы объяснить, что у нас семь дисциплин, в одной из которых есть половина трубы, ты должен ехать с одной стенки на другую, прыгать, приземляться, ехать дальше, и так – где-то шесть прыжков, уходит немало времени.

За несколько лет у меня появились видеоматериалы, и я просто предлагаю их посмотреть. Плюс фристайл – очень травмоопасный вид спорта. Наверное, я бы не хотела отдавать свою дочь, если бы знала, насколько травматично это может быть. Сейчас понимаю, что знай моя мама, какой это сумасшедший вид спорта, она бы отказалась от этой идеи, потому что в 15 лет я сломала две берцовые кости голени, год назад порвала плечо».

Сегодня 3 марта Демидовой исполнилось 19 лет.