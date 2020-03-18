Чемпионат России в дисциплинах могул и лыжная акробатика отменен Соревнования должны были пройти с 19 по 24 марта в Белогорске.

Федерация фристайла России объявила об отмене чемпионата страны по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика, который должен был пройти в Белогорске с 19 по 24 марта. Об этом сообщает официальный инстаграм ФФР.

«Ситуация непростая, но мы работаем согласно документам правительства России и Минспорта России, – заявил президент федерации Алексей Курашов. – Мы вынуждены были отменить чемпионат России по могулу и акробатике, первенство России, финал Кубка России в Кузбассе. Под вопросом остаются апрельские всероссийские детские старты. В настоящий момент идет чемпионат России по хаф-пайпу в Миассе Челябинской области – нам удалось согласовать его проведение с региональным министерством и курортом «Солнечная долина».

В данном случае ключевым является даже не вопрос потерянных невозвратных средств, уже потраченных на подготовку ко всем этим мероприятиям, а принципы формирования сборных команд страны на следующий сезон. Результаты соревнований являются для нас основанием для отбора. На данный момент решаем, как нам выйти из этой ситуации, чтобы сохранить спортивный принцип – это наша основа».