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Юлия Познякова: Родители хотели видеть меня девочкой-девочкой, а я занялась борьбой

Двукратная чемпионка России по джиу-джитсу и трехкратная серебряная призерка чемпионатов мира рассказала о том, как добиться высоких результатов в спорте, даже если начал им заниматься в 18 лет.
Юлия Познякова: Родители хотели видеть меня девочкой-девочкой, а я занялась борьбой
03 ноября 2022 16:49

Юлия Познякова – спортсмен нестандартный. Она воспринимает своих соперников как коллег, у которых можно многому научиться; придумывает и реализовывает новые приемы и подходы; а главное – она пришла в спорт гораздо позже остальных – уже после окончания школы.

Любовь

О спортивной карьере Юлия мечтала с раннего детства. Причем, тянуло ее в контактные виды спорта, особенный восторг вызывала борьба. Но желание девочки не восприняли всерьез: большой спорт не рассматривался как карьерная перспектива, а «для общего развития» в городе было множество других, более подходящих для девочки кружков.

«Родители хотели видеть меня девочкой-девочкой, - с улыбкой вспоминает Юлия. – Поэтому, водили меня на хореографию и фортепиано. В 16 лет, как только я закончила школу, поступила в институт и получила право самостоятельного выбора, первым делом побежала в спорт! Первой «пробой пера» была капоэйра. Сразу стало получаться, и я втянулась».

Тренер Юлии сразу отметил большой спортивный потенциал девушки. Тем более, что она очень старалась, посвящая тренировкам все свободное от учебы время. А дальше – и вовсе произошло то, что называют «судьбой» или «волей случая». Неподалеку открылся зал, где спортсменам предлагали все лето безлимитно ходить на капоэйру, бразильское джиу-джитсу и ММА пять дней в неделю, и все это по смешной цене, доступной даже студенту. Юлия немедленно воспользовалась этим королевским предложением и начала ходить сразу на две тренировки в день.

«Помню, как первый раз пришла на джиу-джитсу, - рассказывает Юлия. - До этого даже не прочитав, что это за спорт. Думала, это что-то похожее на бокс.

Очень удивилась, когда мы начали отрабатывать борьбу, да еще так красиво… Это была любовь с первого взгляда! Я стала ходить только на джиу. Учеба в ВУЗе позволяла посвящать много времени спорту и поэтому получилось добиться успеха в короткие сроки».

Работа

Уже через год занятий тренер предложил Юле в составе команды съездить на небольшой турнир и попробовать свои силы. Она восприняла предложение с энтузиазмом, представляя, как победит в первой же схватке. План сорвался. Но неудачная первая попытка будто спровоцировала дальнейшие победы: целую серию призовых мест. Юлия Познякова стала постоянно выступать, регистрироваться на все доступные турниры как по джиу-джитсу, так и по грэпплингу, чтобы доказать прежде всего самой себе, что все не зря, а осуществление детской мечты – все еще возможно.

«Когда я только начала выступать на соревнованиях, я не думала, что буду бороться на том уровне, на котором нахожусь сейчас, - делится Юлия. – Хотя мой тренер, кажется, что-то знал еще тогда. И говорил, мол, скоро будем с тобой на крупные турниры ездить, на чемпионат России отбираться… Я очень его словам удивлялась. Ведь я, хоть и имела цель стать спортсменкой, о таком уровне даже не думала. Ведь там выступают те, кто много лет, с самого детства, в спорте! Я тогда и не думала, что смогу с ними тягаться!»

Вскоре оказалось, что Юлия способна не просто тягаться, но и побеждать.

И первым серьезным подтверждением этого стало второе место на чемпионате мира по грэпплингу в 2014 году. Причем, сразу в двух категориях: грэпплинг-ги (в кимоно) и грэпплинг (без кимоно). Свой успех она подтвердила на чемпионатах мира в 2015-м (в Турции) и 2016-м (в Беларуси), стабильно получая серебряные медали.

«Я даже не заметила, как это произошло, - говорит Юлия. - Все как-то стало складываться будто само, и вот, я уже выступаю на чемпионате России, чемпионате мира…Это уже казалось само собой разумеющимся. Кстати, я никогда не рассматривала своих соперников, как врагов, и, наверное, это тоже мне помогло. Скорее, они для меня коллеги, наблюдая за работой которых, можно многому научиться. И я училась, и, наверное, учусь до сих пор».

Результат

Начиная с 2018 года, то есть через 6 лет после знакомства со своим видом спорта, Юлия Познякова уже была чемпионкой и по грэпплингу, и по джиу-джитсу. Во всех соревнованиях на родине, включая чемпионаты России, Юлия стояла на пьедестале почета, с европейского турнира Europe Continental UAEJJF 2018 она также привезла золотую медаль. Юлию, ее стиль борьбы и фирменные приемы начали копировать не только спортсмены ее же команды, но даже соперники. Это неудивительно, поскольку спортсменка сумела доработать существующие захваты так, что некоторые из них стали просто беспроигрышными.

«Мои любимые приемы – болевые, - рассказывает Юлия. – Например, «Омоплата». В нем была одна небольшая проблема: если не получилось зафиксировать руку соперника, то прием считался неудавшимся. Я, можно сказать, решила проблему, поменяв технику. Теперь вся наша команда пользуется этим приемом. Также, я автор нескольких захватов для нейтрализации соперника, из которых можно атаковать далее. С удовольствием делюсь своими наработками с желающими, ведь это больше, чем просто победа одного спортсмена над другим, это ведет к прогрессу, эволюции самого джиу-джитсу и грэпплинга.»

Возможно, именно слаженность команды и лидерство Юлии в ней привели к тому, что в этом году на чемпионате России во всех трех возможных возрастных категориях – Adult, U18 и U14 –победа была за спортсменами Московской области. Юные спортсмены с удовольствием перенимают опыт, и ориентируются на уровень, который задает одна из ведущих спортсменок, которая в их возрасте даже не знала о существовании джиу-джитсу и грэпплинга. Тем временем, родители Юлии Позняковой во всем ее поддерживают, и больше не считают, что борьба – не женское дело. Тем более, в планах на будущее Юлии – бороться и побеждать, с прицелом на международный уровень.

источник: «Советский спорт»
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