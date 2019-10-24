Константин Синцов: Вольная борьба всегда была популярна в Кузбассе

Кузбасская столица известна в спортивном мире не только волейболом и хоккеем с мячом. В Кемерове ежегодно проводится престижный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». В седьмых по счету состязаниях, которые состоялись 18-20 октября, приняли участие более 200 спортсменов из 29 стран. Во время проведения турнира на территории кемеровской общеобразовательной школы №49 открыли современный зал для борьбы.

ВОЛЕВАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Полные трибуны губернского центра спорта «Кузбасс» за час до полудня в субботний день – эта картина кажется чем-то из разряда фантастики. Если только в это время не проходят борцовские схватки полюбившегося кемеровчанам международного турнира «Шахтерская слава». Азартная атмосфера больших соревнований захватывает сразу: на трех коврах параллельно проходят поединки в разных весовых категориях, слышится интернациональная многоголосица – это тренеры на разных языках советуют своим подопечным, как лучше увернуться от цепкого захвата или провести ловкий бросок. Вот один из наставников сначала громко подсказывает по-немецки, затем тихо произносит крепкое словцо по-русски. Его эмоции понять можно – только что 20-летний представитель «бундестим» Леон Герстенбергер совершил спортивное чудо в схватке с россиянином Дмитрием Зунтоевым.

– Молодец мальчишка! Только что проигрывал всухую, 0:8, а в итоге победил со счетом 14:8, – с гордостью рассказывает менеджер сборной Германии Эдуард Фрик, бывший наш соотечественник. – Мы на этот турнир привезли перспективных спортсменов. Турнир «Шахтерская слава» очень известен за пределами России. По опыту могу сказать, что зачастую молодые соревнования, которые хорошо начинаются, теряют свой уровень со временем. А «Шахтерская слава», наоборот, набирает статус и может похвастаться сильным составом участников. У наших ребят глаза горят, они хотят проявить себя. Где парни не добирают техникой, там включаются национальные немецкие особенности – выносливость и высокие морально-волевые качества.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМИ ИГРАМИ

Зрители довольны. Зрелищные схватки с непредсказуемым исходом – и это только предварительный раунд соревнований! Привилегий нет – через квалификацию проходят все борцы, включая трехкратного чемпиона Европы, обладателя Кубка мира Чингисхана Эрдогана из Турции и призера чемпионата мира венгра Иштвана Вереба. В ложе для почетных гостей с большим интересом наблюдают за поединками олимпийский чемпион 1980 года и трехкратный чемпион мира Анатолий Белоглазов. Сергей Белоглазов (двукратный олимпийский чемпион 1980,1988, шестикратный чемпион мира)! Артур Таймазов, Александр Карелин, трехкратные победители олимпийских игр.

– Смотрю на ребят, и самому хочется выйти на ковер. А перед началом схваток еще и фильм показали, где мы были молодыми, – с ностальгией в голосе рассказывает легенда отечественной и мировой вольной борьбы, – Жаль, в наше время не было «Шахтерской славы». Я с удовольствием поборолся бы на этом турнире. Вижу, что многие сборные привезли сюда своих лидеров. Оно и понятно, Олимпийские игры не за горами. «Шахтерская слава» – отличная возможность проверить свои силы перед главным стартом четырехлетия.

По трибунам катится шумовая волна, так болельщики реагируют на появление в зале своего земляка – кузбассовца Дмитрия Куприна, выступающего в весовой категории 79 килограммов. Восходящая звезда российской вольной борьбы, победитель первенства Европы среди юниоров, как всегда спокоен и сосредоточен перед выходом на ковер. Однако уже через несколько мгновений в противостоянии с сербом Александром Дукановичем 19-летний уроженец Междуреченска преображается – страстные, напористые атаки Дмитрия сбивают балканца с толку. Каскад эффектных и в то же время эффективных приемов – и через минуту представитель Сербии вчистую повержен.

– Это со стороны могло показаться, что было легко, – с невозмутимым спокойствием комментирует свою первую победу на «Шахтерской славе»-2019 Куприн. – На самом деле, стартовый поединок всегда сложный. Конечно, приятно выступать в родных стенах. У меня настрой только на победу.

– Вот увидите, Куприн получит «Тойоту Короллу» – это специальный приз от губернатора Кемеровской области лучшему кузбасскому борцу, – высказывает предположение коллега по журналистскому цеху. Как выяснится позже, прогноз вышел точным. А специальный приз, медаль из чистого золота, которую по итогам турнира вручают лучшему иностранному спортсмену, на этот раз досталась Веребу.

РАЗНЫЕ ФЛАГИ ПОД ОБЩЕЙ ИДЕЕЙ

Борцы, тренеры и судьи уходят на перерыв, а людей на трибунах становится все больше и больше. Зрители знают, что сейчас начнется церемония открытия, по традиции красочная и полная сюрпризов. В этом году основная идея тщательно продуманного шоу – объединяющая страны и народы миссия спорта. Кусочек бразильского карнавала с зажигательными латиноамериканскими танцами, озорной русский пляс девушек в сарафанах и кокошниках, песня на французском языке в исполнении итальянской певицы Ингрид – каждый номер как своеобразный символ международного спортивного братства. Кульминация церемонии – выступление детского хора, во время которого по сцене бережно проносят целый земной шар. Соперничество на ковре и дружба за его пределами – один из главных принципов «Шахтерской славы».

– Я в третий раз участвую в турнире, и меня всегда в Кемерове, да и вообще на всех соревнованиях в России принимают хорошо, – делится впечатлениями украинский борец Данило Картавий. – Люди здесь гостеприимные. Встреча нашей делегации, расселение в гостинице, питание – все на самом высоком уровне.

БОРОТЬСЯ НАЧНУТ В ШКОЛЕ

Во время проведения турнира «Шахтерская слава» прошло открытие спорткомплекса на территории общеобразовательной школы №49. В торжественном открытии зала приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, президент региональной федерации борьбы Александр Брыксин, герой России, трехкратный олимпийский победитель Александр Карелин, а также идейный вдохновитель строительства, председатель совета директоров холдинга «РТК» Константин Синцов мастер спорта СССР по вольной борьбе, выпускник 49-й школы.

– Хорошо, что здесь, во дворе 49-й школы появился зал, что есть такие благодарные выпускники, как Константин Синцов, – считает Карелин. – Вдвойне приятно, что проект поддержал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, что все соотнесено с «Шахтерской славой» – явлением, утверждающим традиции борцовской солидарности и символизирующим уважение к труду шахтёров. Особый повод для радости в том, что этот зал построен для борьбы. Здесь все продумано до мелочей: в главном зале – ковер стандартного размера, на антресолях установят тренажеры, есть медицинский кабинет, тренерская, раздевалки, душевые, четыре санузла, а на улице – комплекс для занятий общефизической подготовкой: турники, брусья, рукоходы, кроме того, площадки для игры в волейбол и баскетбол. Все это устроено внутри жилого района, и школа еще больше становится центром жизни, организованного досуга, общения детей, подростков, молодых людей. Убежден, условия и возможности достойные, здесь обязательно должен появиться очевидный повод для гордости за победы борцов из Кемеровской области. Уверен, что региональная Федерация под руководством Александра Брыксина решит эту интересную творческую задачу – традиции, школа, наставники и, главное, юноши и девушки, желающие бороться и побеждать, на Кузбассе есть.

КАЖДЫЙ ТУРНИР – КАК ПЕРВЫЙ

Прекрасную организацию турнира, который проводится с 2013 года, прокомментировал Константин Владимирович Синцов – мастер спорта по вольной борьбе, председатель совета директоров холдинга «РТК».

– И я, и мои друзья, коллеги, Федерация спортивной борьбы Кемеровской области, администрация Кузбасса – все мы прилагаем такие же усилия, вкладываем всю душу что в первые, что в седьмые по счету соревнования. Может быть, получается год от года лучше.

– За счет чего удается привлекать новых участников из стран, ранее не представленных на «Шахтерской славе»? В этом году, например, впервые приехали делегации из Туркменистана, Бельгии, Франции.

– Время идет, о нашем турнире узнают все больше и больше, интерес к нему подогревается. И спортсмены из разных стран, у кого есть возможность, с удовольствием приезжают к нам. На самом деле, сам турнир является высокой мотивацией. Его престижность не может не обращать на себя внимание лучших борцов планеты.

– Одновременно с турниром вы открывали зал для борцов, построенный в обыкновенной средней школе. Расскажите про этот проект?

– Школа и спорт – это одни из основных механизмов, которые забирают детей с улиц, и превращает их в самодостаточных взрослых людей. Необходимо создать полноценную инфраструктуру для массового спорта и начинаться это должно в школах. Мы благодарны губернатору Сергею Евгеньевичу Цивилеву, за то, что в программе развития региона 2035, спорт занимает ведущее место. Мы видим, как развивается это направление и какое внимание этому уделяют. Проекты по созданию современной спортивной инфраструктуры в школах, приоритетные для нашей федерации. Многие гости нашего ежегодного турнира. Это люди способные вдохновлять и привлекать молодежь личным примером и, думаю, благодаря им, нам удастся многое сделать.

– Насколько сложно организовать такой представительный турнир в Кемерове, а не в мегаполисах, таких как Москва или Санкт-Петербург?

– На родине ничего не сложно. Вольная борьба всегда была популярна у нас в Кузбассе. Весь Кузбасс ждет этих соревнований. Каждый, кто присутствует в этом зале, приложил свои силы, чтобы турнир состоялся на должном уровне. Что бы каждый спортсмен, гость турнира, почувствовал гостеприимство нашего родного края. И мы уверены, что увидим их снова.