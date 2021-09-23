РУСАДА дисквалифицировала Махова на четыре года за прием запрещенных веществ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации российского спортсмена Биляла Махова, выступающего в вольного борьбе, сроком на четыре года.

Махов был отстранен от соревнований еще в прошлом году из-за того, что допинг-проба, взятая у него во внесоревновательный период дала положительный результат на применение гормона роста. Дисквалификация же начинает отсчет с 27 января 2021 года.

Напомним, что Махов стал олимпийским чемпионом Лондона после того, как были аннулированы результаты победителя и серебряного призера соревнований, так как в результате перепроверок их допинг-проб были обнаружены запрещенные вещества.