Махов не собирается завершать карьеру из-за дисквалификации

Тигран Аванян, представитель олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова, уверен, что он не завершит свою спортивную карьеру из-за четырехлетней дисквалификации, наложенной на него из-за приема запрещенных веществ.

«Касаемо карьеры - у него такое состояние здоровья, что не тренироваться он не может, это ему жизненно необходимо, и для себя форму он будет поддерживать. И он не сторонник радикальных выражений, поэтому, как мне кажется, таких заявлений он делать не будет. 27 января 2020 года начинается его четырехлетняя дисквалификация, заканчивается - 26 января 2024 года, а значит, конечно, маловероятно, но он может даже при необходимости поучаствовать в отборе на Игры в Париже», - приводит слова Аваняна ТАСС.

Махов был отстранен от соревнований еще в прошлом году из-за того, что допинг-проба, взятая у него во внесоревновательный период дала положительный результат на применение гормона роста.

Напомним, что он стал олимпийским чемпионом Лондона после того, как были аннулированы результаты победителя и серебряного призера соревнований, так как в результате перепроверок их допинг-проб были обнаружены запрещенные вещества.