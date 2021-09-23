Махова не лишат золотых медалей Олимпиады и чемпионатов мира

Пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян сообщил о том, что россиянин Билял Махов не будет лишен наград, которые спортсмен завоевал на соревнованиях международного уровня.

Сегодня, 23 сентября, 34-летний Махов получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за того, что допинг-проба, взятая у него во внесоревновательный период, дала положительный результат на применение гормона роста.

– В допинг-пробе Махова оказался препарат, который спортсмен применял как терапевтическое исключение, потому что Билял в 2008 году был тяжело отправлен ртутью, и его спина наполовину состоит из железа. Он немного упустил момент. Срок исключения истек в конце года, а спортсмен его не продлил. Но это было в 2020 году. Все его результаты, а это Олимпийские игры и чемпионаты мира, которых у него было много: ни один из результатов не страдает, – цитирует Аваняна tele-sport.ru.

Добавим, что Махов является обладателем золотой медали Олимпиады 2012 года в Лондоне. Также в его активе три золота на чемпионатах мира в Баку (2007), Хернинге (2009) и Москве (2010).