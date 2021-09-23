Мамиашвили рассказал, как запрещенное вещество могло попасть в организм Махова

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, каким образом Билял Махов мог нарушить антидопинговые правила.

«Ситуация такая: на тот момент он уже практически завершил карьеру. Вы знаете, что на протяжении всей спортивной карьеры его преследовали серьезные травмы. Он лечился в Германии. К сожалению, выехав туда — он сам это озвучил, — он никакие препараты не вносил в список терапевтических исключений. У него там была операция под наркозом. И после того, как он вернулся, у него был забор проб. Он в этой ситуации решил не реанимировать все эти вещи и пустил на самотек», - приводит слова Мамиашвили «Газета.RU».

Махов был отстранен от соревнований еще в прошлом году из-за того, что допинг-проба, взятая у него во внесоревновательный период дала положительный результат на применение гормона роста.

Напомним, что он стал олимпийским чемпионом Лондона после того, как были аннулированы результаты победителя и серебряного призера соревнований, так как в результате перепроверок их допинг-проб были обнаружены запрещенные вещества.