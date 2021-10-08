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08 октября 21:04

Российские борцы Кутузов и Сефершаев стали серебряными призерами чемпионата мира

Турнир проходит в норвежском Осло.

Российский борец Сергей Кутузов стал серебряным медалистом чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 72 килограммов.

В финале представитель нашей страны уступил армянскому спортсмену Малхасу Амояну со счетом 1:3.

Еще один россиянин Эмин Сефершаев завоевал серебро в весовой категории до 55 килограммов, проиграв в финале японцу Кену Мацуи (1:7).

Напомним, что чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 9 октября. После того, как мировое первенство в 2020 году в результате пандемии COVID-19 не состоялся, было принято решение провести этот турнир в 2021-м через два месяца после окончания летних Олимпийских игр в Токио.

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