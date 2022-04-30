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Михаил Мамиашвили: На кону стоит больше, чем участие в Олимпиаде

30 апреля 2022 13:32

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с отсранением российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы это должны пережить, и мы это переживем! На кон поставлено больше, чем участие в Олимпийских играх. К этому надо быть готовым! Если ты считаешь себя гражданином России, то ты должен быть готов к этому! Если нет - всегда есть право выбора. И слова не услышишь! Можешь лететь на Луну! Куда угодно!» - приводит слова Мамиашвили Sport24.ru

источник: Sport24.ru
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