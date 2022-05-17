Первый турнир международной Борцовской лиги Поддубного состоится в Москве

Организатором мероприятия стала Федерация спортивной борьбы России (ФСБР), которая в марте объявила о создании Борцовской лиги Поддубного (PWL). Первый этап турнира состоится в футбольном манеже «ЦСКА», второй этап - грандиозный финал - пройдет в Большом Московском государственном цирке на Вернадского. Участниками мероприятия станут более 1000 спортсменов из более чем 10 стран: Россия, Киргизия, Монголия, Индия, Иран, Казахстан, Белоруссия, Куба, Аргентина, Австралия, Армения, Молдавия, Узбекистан.

Первый турнир международной Борцовской Лиги Поддубного будет включать соревнования по олимпийским стилям спортивной борьбы (вольная, греко-римская и женская борьба), а также в грэпплинге (совмещает технику всех борцовских дисциплин с минимальным ограничением болевых и удушающих приемов) и панкратионе. Уже известны звездные спортсмены в греко-римской борьбе, которые примут участие в соревнованиях. Это Роман Власов (выступает в весе до 77 кг) – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, Муса Евлоев (в весе до 97 кг) – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, а также Сергей Семенов – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Сергей Емелин (в весе до 60 кг) – бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира.

«Спортивная борьба – самый золотомедальный вид спорта в России. Не секрет, что борьба является востребованной для зрителя, а наши выдающиеся спортсмены - примером для многих любителей спорта всего мира. Мы давно обсуждали создание профессиональной борцовской лиги, что даст новый виток популяризации борьбы в нашей стране. В условиях санкционных ограничений мы форсировали ее создание, ведь старты для наших спортсменов нужны и очень важны. Убежден, что первое мероприятие международной Борцовской лиги Поддубного вызовет неподдельный интерес у спортсменов и болельщиков по всему миру, и у борьбы не просто появится новый зритель, а сам вид спорта будет смотреться по-новому», – сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Уникальность первого турнира международной Борцовской Лиги Поддубного в том, что борьба в разных стилях будет происходить сразу на 18 коврах – такое соревнование будет проводиться впервые. Помимо призового фонда и формата мероприятия, Федерация спортивной борьбы России удивляет выбором локации для проведения финальных поединков – Большой Московский государственный цирк.

«Это место выбрано неслучайно и не только по фактору вместительности, - отмечает Юрий Федоров, коммерческий директор, советник президента ФСБР. – До 60-х годов борцы выступали в цирках и Иван Поддубный, в честь которого названа Лига, не был исключением. Начал он свою карьеру в цирке Севастополя, а уже в 1939 году получил звание заслуженного артиста РСФСР за выдающиеся заслуги в области циркового искусства. Кроме того, по словам Эдгарда Запашного, директора столичного цирка, именно Иван Максимович устроил его дедушку – Михаила Сергеевича, основателя цирковой династии Запашных, в цирк. Поэтому было принято перенести финал соревнований в цирк в знак уважения к легендарному спортсмену».

«Турнир, который пройдет в Москве 19-20 мая, уникален. Отдельно хочется сказать о названии, ведь Иван Поддубный — это человек, стоявший у истоков нашего доминирования в мире борьбы. Его безоговорочные победы на различных континентах заложили фундаментальную основу сегодняшних побед наших атлетов. Особенно важно, что он всегда побеждал честно и остался в памяти людей как эталон служения своему делу и своей великой стране. Впервые пройдут соревнования по спортивной борьбе одновременно на 18 коврах, одновременно в пяти специализациях, помимо олимпийских стилей борьбы — вольной, греко-римской и женской, будут соревноваться представители грэпплинга и панкратиона. В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены нашей страны, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Лидеры приедут и из Белоруссии. Планируется, что в соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 10 стран мира», — добавил Михаил Мамиашвили.

Достижения Ивана Поддубного, как профессионального борца, настолько значимы, что на «Аллее Российской Славы» в скором времени появится его бюст, который был изготовлен по инициативе Федерации спортивной борьбы России еще в феврале 2022 года. Памятник Поддубному займет почетное место на «Аллее героев спорта» у стен ГЦОЛИФКа.

В планах Федерации спортивной борьбы России – провести серию борцовских турниров. Соревнование подразумевают участие сильнейших профессиональных спортсменов со всего мира.

Билеты можно приобрести на сайте.

Прямая трансляция пройдет на официальной стриминговой платформе ФСБР.

18-21 МАЯ, МОСКВА.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА. БОРЦОВСКАЯ ЛИГА ПОДДУБНОГО. ROUND 1.

Программа соревнований

18 МАЯ

18:00-20:00

Панкратион (мужчины) – 57-62-66-71-77-84-92-100-+100 кг.

Панкратион (женщины) – 53-58-64-71-+71 кг.

19 МАЯ – ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ ЦСКА (Ленинградский пр., 39, стр.1.)

08:00-08:30

Греко-римская борьба – до 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 кг.

Вольная борьба – до 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 кг.

Женская борьба – до 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 кг.

Грэпплинг (мужчины) – 62-66-71-77-84-92-100-130 кг.

Грэпплинг (женщины) – 53-58-64-71-90 кг.

Грэпплинг-ги (мужчины) – 62-66-71-77-84-92-100-130 кг.

Грэпплинг-ги (женщины) – 53-58-64-71-90 кг.

11:00-20:00. Предварительные и утешительные встречи во всех весовых категориях

20:00-21:00. Поединки за 3 место

20 МАЯ – БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК (пр-кт Вернадского, 7)

08:15-08:30

Грэпплинг (мужчины) – 62-66-71-77-84-92-100-130 кг.

Грэпплинг (женщины) – 53-58-64-71-90 кг.

Грэпплинг-ги (мужчины) – 62-66-71-77-84-92-100-130 кг.

Грэпплинг-ги (женщины) – 53-58-64-71-90 кг.

12:00-15:00. Грэпплинг, финалы во всех весовых категориях

15:00-17:00. Панкратион, финалы во всех весовых категориях

19:00-22:00. Финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 1 (20 схваток).

22:00-22:30. Церемония открытия 22:30-00:00. Финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 2 (10 схваток).