Пять борцов спасены из-под завалов в Турции

Пять борцов вольного стиля спасены из-под завалов здания после землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Федерацию борьбы Турции.

По данным источника, спасателям удалось извлечь живыми пятерых спортсменов. Ранее сообщалось, что в здании спортивного клуба, которое оказалось полностью разрушенным, проживало от 30 до 40 борцов.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, а днем того же дня еще одно – магнитудой 7,8. По последним данным число жертв в Турции приближается к 3000 человек, более 14 тысяч получили травмы, в Сирии число жертв уже достигло около тысячи человек.