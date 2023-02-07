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Пять борцов спасены из-под завалов в Турции

Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
07 февраля 2023 09:03
автор: Александр Евграфов

Пять борцов вольного стиля спасены из-под завалов здания после землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Федерацию борьбы Турции.

По данным источника, спасателям удалось извлечь живыми пятерых спортсменов. Ранее сообщалось, что в здании спортивного клуба, которое оказалось полностью разрушенным, проживало от 30 до 40 борцов.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, а днем того же дня еще одно – магнитудой 7,8. По последним данным число жертв в Турции приближается к 3000 человек, более 14 тысяч получили травмы, в Сирии число жертв уже достигло около тысячи человек.

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