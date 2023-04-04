Объединенный мир борьбы решил допустить к соревнованиям российских спортсменов

Исполком UWW допустит российских спортсменов к участию в международных стартах при соблюдении рекомендаций МОК.
Как сообщает в соцсетях глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов, Объединенный мир борьбы вынес на заседании несколько решений.
Так, к россиянам будут применяться требования Всемирного антидопингового агентства. Им обеспечат дополнительные меры безопасности на соревнованиях.
Кроме того, спортсмены юношеских сборных России не будут проверяться на предмет связи с военными организациями.
Ранее глава МОК Томас Бах посоветовал международным федерациям организовать специальные комиссии с целью решения о допуске россиян и белорусов до турниров.
источник: «Советский спорт»