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Объединенный мир борьбы решил допустить к соревнованиям российских спортсменов

Россияне имеют возможность вновь принимать участие в турнирах.
04 апреля 2023 18:02
автор: Александр Поволоцкий

Исполком UWW допустит российских спортсменов к участию в международных стартах при соблюдении рекомендаций МОК.

Как сообщает в соцсетях глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов, Объединенный мир борьбы вынес на заседании несколько решений.

Так, к россиянам будут применяться требования Всемирного антидопингового агентства. Им обеспечат дополнительные меры безопасности на соревнованиях.

Кроме того, спортсмены юношеских сборных России не будут проверяться на предмет связи с военными организациями.

Ранее глава МОК Томас Бах посоветовал международным федерациям организовать специальные комиссии с целью решения о допуске россиян и белорусов до турниров.

источник: «Советский спорт»
Объединенный мир борьбы решил допустить к соревнованиям российских спортсменов
Россияне имеют возможность вновь принимать участие в турнирах.
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