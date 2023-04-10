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В ДТП погиб отец олимпийского чемпиона Сидакова

Авария произошла в районе селения Зильги.
10 апреля 2023 16:20
автор: Александр Поволоцкий

На 540-м километре федеральной автодороги «Кавказ» произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в результате аварии погиб отец олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова.

На трассе столкнулись три машины. «Тойота», разворачиваясь, не уступила дорогу «Ауди». От удара «Ауди», в которой был Казбек Сидаков, отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «ВАЗ-2114».

Отмечается, что 56-летнего мужчину экстренно доставили в больницу. Медики пытались спасти жизнь Казбеку Сидакову, но он скончался.

источник: Телеграм-канал Mash
В ДТП погиб отец олимпийского чемпиона Сидакова
Авария произошла в районе селения Зильги.
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