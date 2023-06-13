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Чемпионка России по вольной борьбе награждена медалью «За спасение погибавших»

Отважные действия спортсменки помогли спасти жизнь человека.
13 июня 2023 21:17
автор: Александр Евграфов

Указом президента России чемпионка России по вольной борьбе Алена Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда вручена за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Летом 2022 года Стародубцева узнала, что недалеко люди вытащили из воды молодого человека. Она бросилась на помощь и начала проводить реанимационные процедуры. По словам Стародубцевой, откачивать парня пришлось минут 30, до приезда скорой помощи.

Стародубцева является серебряным призером чемпионата Европы и двукратным серебряным призером Кубка мира. В настоящее время она работает инструктором «Спортивной школы олимпийского резерва имени Б. Х. Сайтиева» в Красноярском крае.

источник: Официальный интернет-портал правовой информации
Чемпионка России по вольной борьбе награждена медалью «За спасение погибавших»
Отважные действия спортсменки помогли спасти жизнь человека.
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