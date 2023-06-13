Чемпионка России по вольной борьбе награждена медалью «За спасение погибавших»

Указом президента России чемпионка России по вольной борьбе Алена Стародубцева награждена медалью «За спасение погибавших». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награда вручена за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Летом 2022 года Стародубцева узнала, что недалеко люди вытащили из воды молодого человека. Она бросилась на помощь и начала проводить реанимационные процедуры. По словам Стародубцевой, откачивать парня пришлось минут 30, до приезда скорой помощи.

Стародубцева является серебряным призером чемпионата Европы и двукратным серебряным призером Кубка мира. В настоящее время она работает инструктором «Спортивной школы олимпийского резерва имени Б. Х. Сайтиева» в Красноярском крае.