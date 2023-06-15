Мамиашвили подтвердил, что российских борцов не пустили в Испанию на чемпионат Европы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил, что Испания отказала в выдаче виз российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате Европы.

«Да, отказали в выдаче виз. Спортсмены разочарованы, готовились, прошли сборы. Страна, которая берет право на проведение соревнования, обязана обеспечить визовую поддержку командам, тренерам. Обращаемся в министерство (МИД - прим.), МОК, международную федерацию», - приводит «Матч ТВ» слова Мамиашвили.

Молодежный чемпионат Европы начнется 26 июня.

Напомним, что российские борцы допущены до международных соревнований под нейтральным флагом, соответствующее решение принято 4 апреля.