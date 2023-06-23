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Велиева стала пятикратной чемпионкой России по вольной борьбе

В ее активе также есть титул чемпионки Европы.
23 июня 2023 23:19
автор: Александр Евграфов

Ханум Велиева победила в финале чемпионата России по вольной борьбе в Каспийске.

Отметим, что чемпионка Европы в весовой категории до 68 кг в решающем поединке одолела Ксению Буракову и стала пятикратной чемпионкой страны. Бронзовые медали у Вусалы Парфианович и Анастасии Парохиной.

В весовой категории до 65 кг первенствовала Валерия Дондупова, победившая в финале Екатерину Кошкину. Бронза досталась Кристине Братчиковой и Динаре Кудаевой.

В мужском турнире в весовой категории до 86 кг чемпионский титул завоевал Арслан Багаев, победивший в финале Аманулу Гаджимагомедова. Бронзу поделили Ада Багомедов и Артур Найфонов. В категории до 92 кг чемпионство у Владислава Валиева, серебро первенства у Тажудина Мухтарова, бронзу завоевали Алан Багаев и Асхаб Саадулаев.

источник: «Советский спорт»
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