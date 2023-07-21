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Польшу лишили молодежного чемпионата мира по борьбе

Причиной стала невыдача виз участникам соревнований.
21 июля 2023 17:58
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщили, что Польская федерация лишена права проведения молодежного чемпионата мира для спортсменов до 20 лет из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам.

«Сегодня UWW принял решение перенести молодежный чемпионат из Варшавы в столицу Иордании Амман», - приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, что в апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. При этом Россия пропустила чемпионат Европы в Испании, поскольку команде отказали в выдаче виз.

источник: ТАСС
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