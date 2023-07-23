Мамиашвили не поддержал санкции против Польши, отказавшейся пускать россиян на ЧМ-2023

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили отреагировал на решение Объединённого мира борьбы лишить Польшу молодежного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что соревнования перенесли в Иорданию, так как в МВД страны отказались давать визы российским и белорусским спортсменам.

«Объединенный мир борьбы, отстаивая интересы спортсменов, перенес молодежный чемпионат мира из Польши в Иорданию из-за того, что принимающая сторона не смогла обеспечить контрактные обязательства по визовому обеспечению соревнований, но это не значит, что теперь Польшу на сто лет надо лишать возможности проводить старты. Спортсмены Польши нам не враги, но таков сегодня политический тренд», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее МВД Польши не разрешило российской теннисистке Вере Звонаревой въехать в страну для участия в турнире WTA.