ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мамиашвили не поддержал санкции против Польши, отказавшейся пускать россиян на ЧМ-2023

Объединенный мир борьбы решил провести турнир в Иордании.
Мамиашвили не поддержал санкции против Польши, отказавшейся пускать россиян на ЧМ-2023
23 июля 2023 10:32
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили отреагировал на решение Объединённого мира борьбы лишить Польшу молодежного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что соревнования перенесли в Иорданию, так как в МВД страны отказались давать визы российским и белорусским спортсменам.

«Объединенный мир борьбы, отстаивая интересы спортсменов, перенес молодежный чемпионат мира из Польши в Иорданию из-за того, что принимающая сторона не смогла обеспечить контрактные обязательства по визовому обеспечению соревнований, но это не значит, что теперь Польшу на сто лет надо лишать возможности проводить старты. Спортсмены Польши нам не враги, но таков сегодня политический тренд», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее МВД Польши не разрешило российской теннисистке Вере Звонаревой въехать в страну для участия в турнире WTA.

источник: ТАСС
Польшу лишили молодежного чемпионата мира по борьбе
Причиной стала невыдача виз участникам соревнований.
21.07.2023 17:58
Вольная борьба
автор: Степан Шереметьев
Велиева стала пятикратной чемпионкой России по вольной борьбе
В ее активе также есть титул чемпионки Европы.
23.06.2023 23:19
Вольная борьба
автор: Александр Евграфов
Мамиашвили подтвердил, что российских борцов не пустили в Испанию на чемпионат Европы
Мамиашвили подтвердил, что российских борцов не пустили в Испанию на чемпионат Европы
Турнир проводится для спортсменов до 20 лет.
15.06.2023 14:37
Вольная борьба
автор: Максим Скороходов
Чемпионка России по вольной борьбе награждена медалью «За спасение погибавших»
Отважные действия спортсменки помогли спасти жизнь человека.
13.06.2023 21:17
Вольная борьба
автор: Александр Евграфов
Российские борцы впервые после отстранения могут принять участие на крупном международном турнире
Это может произойти в сентябре.
28.04.2023 20:53
Вольная борьба
автор: Степан Шереметьев
В ДТП погиб отец олимпийского чемпиона Сидакова
Авария произошла в районе селения Зильги.
10.04.2023 16:20
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
Объединенный мир борьбы решил допустить к соревнованиям российских спортсменов
Россияне имеют возможность вновь принимать участие в турнирах.
04.04.2023 18:02
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
Молодежная сборная Франции по вольной борьбе оказалась полностью из чеченцев
Молодежная сборная Франции по вольной борьбе оказалась полностью из чеченцев
Чемпионат Европы пройдет с 13 по 19 марта в Бухаресте.
13.03.2023 15:51
Вольная борьба
автор: Александр Евграфов
Пять борцов спасены из-под завалов в Турции
Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
07.02.2023 09:03
Вольная борьба
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.