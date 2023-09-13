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Двукратного олимпийского чемпиона Садулаева допустили к участию в ЧМ по вольной борьбе

Мировое первенство пройдет в Белграде.
13 сентября 2023 12:24
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 13 сентября, объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в ЧМ.

Мировое первенство пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские борцы допущены до турнира в нейтральном статусе. Отметим, что в чемпионате мира примет участие двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

Состав российской мужской команды по вольной борьбе выглядит следующим образом:

57 кг – Завур Угуев;

61 кг – Абасгаджи Магомедов;

65 кг – Шамиль Мамедов;

70 кг – Евгений Жербаев;

74 кг – Заурбек Сидаков;

79 кг – Ахмед Усманов;

86 кг – Арслан Багаев;

92 кг – Магомед Курбанов / Владислав Валиев;

97 кг – Абдулрашид Садулаев;

125 кг – Абдулла Курбанов.

Напомним, в апреле UWW разрешил борцам из России и Беларуси принимать участие в своих турнирах с учётом соблюдения всех рекомендаций МОК.

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