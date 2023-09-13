Двукратного олимпийского чемпиона Садулаева допустили к участию в ЧМ по вольной борьбе

Сегодня, 13 сентября, объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в ЧМ.
Мировое первенство пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские борцы допущены до турнира в нейтральном статусе. Отметим, что в чемпионате мира примет участие двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
Состав российской мужской команды по вольной борьбе выглядит следующим образом:
57 кг – Завур Угуев;
61 кг – Абасгаджи Магомедов;
65 кг – Шамиль Мамедов;
70 кг – Евгений Жербаев;
74 кг – Заурбек Сидаков;
79 кг – Ахмед Усманов;
86 кг – Арслан Багаев;
92 кг – Магомед Курбанов / Владислав Валиев;
97 кг – Абдулрашид Садулаев;
125 кг – Абдулла Курбанов.
Напомним, в апреле UWW разрешил борцам из России и Беларуси принимать участие в своих турнирах с учётом соблюдения всех рекомендаций МОК.