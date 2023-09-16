Мамиашвили сообщил, что российских борцов рады видеть на чемпионате мире в Белграде

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что спортсмены остальных стран счастливы выступлению россиян на этом турнире.

«Вы посмотрите — на этом чемпионате мира все наши коллеги счастливы, что Россия приехала. Все здесь дружат, общаются с друг с другом, помогают, в том числе и нам. Так и нужно продолжать. Мы сторонники честной борьбы, сторонники того, чтобы олимпийская площадка генерировала только желание созидать», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Ранее Абасгаджи Магомедов стал финалистом чемпионата мира по вольной борьбе в Белграде.