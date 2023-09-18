Мамиашвили высказался о рекомендации UWW про рукопожатия с украинскими борцами на ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировалинформацию о рекомендации UWW по поводу рукопожатий на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Объединённый мир борьбы советует российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на турнире в Белграде.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом — просто предупредили, чтобы реагировали адекватно. Но во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары. С рукопожатий начинались все баталии и ими же заканчивались, и не важно — побеждён ты или выиграл», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября.