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Мамиашвили высказался о рекомендации UWW про рукопожатия с украинскими борцами на ЧМ

Россиян допустили до турнира в нейтральном статусе.
18 сентября 2023 12:17
автор: Александр Поволоцкий

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировалинформацию о рекомендации UWW по поводу рукопожатий на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Объединённый мир борьбы советует российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на турнире в Белграде.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом — просто предупредили, чтобы реагировали адекватно. Но во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары. С рукопожатий начинались все баталии и ими же заканчивались, и не важно — побеждён ты или выиграл», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября.

источник: ТАСС
Мамиашвили сообщил, что российских борцов рады видеть на чемпионате мире в Белграде
Турнир продлится с 16 сентября по 24-е число того же месяца.
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