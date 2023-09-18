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Россиянин Георгий Брюсов провел заседание комиссии «Спорт для всех» UWW на чемпионате мира

Российские борцы допущены до турнира в нейтральном статусе.
18 сентября 2023 14:28
автор: Александр Поволоцкий

Глава комиссии «Спорт для всех» Объединенного мира борьбы Георгий Брюсов провел заседание в обновленном составе.

Как сообщает пресс-служба ФСБР, оно прошло в рамках чемпионата мира в Белграде в обновленном составе.

Новыми членами комиссии стали генсек Федерации профессиональной борьбы Франции Жерар Санторо, руководитель американского движения Beet the Streets Энди Барт, представители Хорватии, Испании и государств африканского континента.

«Для рeализации самых амбициозных цeлей намерены использовать все современные технологии, в том чиcле возможности диджитал-продвижeния. Наша общая задача – сделать борьбу модной, популяpной и доступной для всех социальных групп по всему миру», — заявил Брюсов.

Перед заседанием комиссии обратился глава UWW Ненад Лалович.

источник: ФСБР
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