Садулаев вышел в полуфинал ЧМ по борьбе, одержав красивую победу над Голейджей

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал чемпионата мира в Белграде.

В четвертьфинальном поединке Садулаев оказался сильнее представителя Ирана Моджтабу Голейджа.

В ходе поединка Садулаев уступал оппоненту со счётом 2:4, однако за 10 секунд до конца оформил туше, одержав победу.

В полуфинале российскому борцу будет противостоять Ахмед Тажудинов из Бахрейна, одержавший победу над олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером из США.

Чемпионат мира завершится 24 сентября.