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Ахмед Усманов посвятил победу на чемпионате мира по вольной борьбе своей матери

Спортсмен принёс России первое золото турнира.
18 сентября 2023 20:53
автор: Александр Кожевников

Российский борец Ахмед Усманов посвятил победу на чемпионате мира по вольной борьбе своей матери.

«Два дня назад у меня был день рождения, это подарок для меня. Но все-таки это золото я посвящаю своей маме, сильной духом женщине. Она всегда смотрит мои схватки, переживает за меня. И очень много сделала для меня в жизни. У меня ни грамма сомнений в победе не было. Я настолько был в ней уверен, что ничто не смогло бы меня остановить», — приводит ТАСС слова Усманова.

В финальном поединке в категории до 79 кг Усманов победил Владимира Гамкрелидзе из Грузии со счётом 4:1.

Эта золотая медаль стала первой для России на турнире, ранее Абасгаджи Магомедов завоевал серебро в категории до 61 кг.

Чемпионат мира по борьбе-2023 проходит в Белграде и завершится 24 сентября.

источник: ТАСС
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