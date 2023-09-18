Сербская публика активно поддерживает Сидакова в финале ЧМ по борьбе

В эти минуты в Сербии проходит финальная схватка чемпионата мира по вольной борьбе, в которой встречаются россиянин Заурбек Сидаков и американец Кайл Дейк.

Во время поединка публика в Сербии активно поддерживает российского спортсмена, с трибун слышно, как болельщики скандируют «Сидаков! Сидаков!» с акцентом.

Напомним, Заурбек принёс России первую лицензию на Олимпиаду в Париже. Однако МОК на данный момент не огласил регламент участия спортсменов из РФ. Таким образом, эту лицензию пока можно признать только по спортивному принципу.