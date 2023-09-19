ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россиянка Талисманова не смогла пробиться в 1/4 финала чемпионата мира по борьбе

Мировое первенство проходит в Белграде.
19 сентября 2023 14:18
автор: Глеб Шевяков

Россиянка, борец вольного стиля Рита Талисманова выбыла из розыгрыша чемпионата мира по борьбе на стадии 1/8 финала.

На этом этапе в весовой категории до 76 кг 23-летняя спортсменка потерпела поражение от представительницы Египта Амер Хамзы со счётом 0:2. В том случае, если египетской атлетке удастся пробиться в финал соревнований, Рита сможет побороться за бронзовую медаль и олимпийскую лицензию в утешительном раунде.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) и продлится до 24 сентября. Все российские борцы принимают участие на соревнованиях в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
Сербская публика активно поддерживает Сидакова в финале ЧМ по борьбе
Россиянину противостоит американец.
18.09.2023 21:40
Вольная борьба
автор: Александр Кожевников
Ахмед Усманов посвятил победу на чемпионате мира по вольной борьбе своей матери
Спортсмен принёс России первое золото турнира.
18.09.2023 20:53
Вольная борьба
автор: Александр Кожевников
Ахмед Усманов принес России первую золотую медаль на чемпионате мира по борьбе
Ахмед Усманов принес России первую золотую медаль на чемпионате мира по борьбе
Отечественные спортсмены выступают под нейтральным флагом.
18.09.2023 19:33
Вольная борьба
автор: Максим Скороходов
Абдулрашид Садулаев проиграл в полуфинале ЧМ по борьбе
Абдулрашид Садулаев проиграл в полуфинале ЧМ по борьбе
Борец уступил Ахмеду Тажудиновичу.
18.09.2023 18:13
Вольная борьба
автор: Александр Кожевников
Садулаев вышел в полуфинал ЧМ по борьбе, одержав красивую победу над Голейджей
Садулаев вышел в полуфинал ЧМ по борьбе, одержав красивую победу над Голейджей
Россиянин проигрывал в ходе поединка, но смог оформить туше за 10 секунд до конца боя.
18.09.2023 16:40
Вольная борьба
автор: Александр Кожевников
Украинка победила Сидельникову в 1/8 чемпионата мира и не пожала руку россиянке
Украинка победила Сидельникову в 1/8 чемпионата мира и не пожала руку россиянке
Турнир проходит в Белграде.
18.09.2023 14:58
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
Россиянин Георгий Брюсов провел заседание комиссии «Спорт для всех» UWW на чемпионате мира
Российские борцы допущены до турнира в нейтральном статусе.
18.09.2023 14:28
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
Мамиашвили высказался о рекомендации UWW про рукопожатия с украинскими борцами на ЧМ
Россиян допустили до турнира в нейтральном статусе.
18.09.2023 12:17
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
Мамиашвили сообщил, что российских борцов рады видеть на чемпионате мире в Белграде
Турнир продлится с 16 сентября по 24-е число того же месяца.
16.09.2023 20:50
Вольная борьба
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.