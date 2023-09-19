Россиянка Талисманова не смогла пробиться в 1/4 финала чемпионата мира по борьбе

Россиянка, борец вольного стиля Рита Талисманова выбыла из розыгрыша чемпионата мира по борьбе на стадии 1/8 финала.

На этом этапе в весовой категории до 76 кг 23-летняя спортсменка потерпела поражение от представительницы Египта Амер Хамзы со счётом 0:2. В том случае, если египетской атлетке удастся пробиться в финал соревнований, Рита сможет побороться за бронзовую медаль и олимпийскую лицензию в утешительном раунде.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) и продлится до 24 сентября. Все российские борцы принимают участие на соревнованиях в нейтральном статусе.