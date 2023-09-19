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Поздняков назвал шизофренией отказ украинского спортсмена от совместной фотографии с россиянином

Случай произошёл на чемпионате мира по борьбе.
19 сентября 2023 18:35
автор: Максим Скороходов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение украинского борца Василия Михайлова не участвовать в фотосессии медалистов из-за того, что в списке призеров оказался россиянин Ахмед Усманов.

«Первая ситуация произошла на Олимпиаде в Токио, когда был шум из-за фотографии украинской спортсменки с Ласицкене. Сейчас вот эта ситуация. Шизофрения продолжается», - приводит ТАСС слова Позднякова.

Усманов стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг. Михайлов завоевал бронзу.

источник: ТАСС
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