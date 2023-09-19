Россиянин Шамиль Мамедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия).

22-летний спортсмен в утешительном поединке в весовой категории до 65 кг победил иранца Рахмана Амузадхалили. Встреча завершилась со счётом 8:6.

Мамедов завоевал лицензию для выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако на данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) не объявил о допуске российских атлетов до ОИ.

На ЧМ-2023 россияне выступают в нейтральном статусе.