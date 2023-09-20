Садулаев поздравил Тажудинова с победой на чемпионате мира по борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев опубликовал в своих социальных сетях пост о чемпионате мира по борьбе, который продолжается в Сербии.

«Взлеты и падения – часть нашей жизни, друзья. После почти двухлетнего простоя мы вернулись на международную арену. Долгожданный для нашей сборной чемпионат мира выдался богатым на события. В первую очередь, хочу поблагодарить всех искренних болельщиков за поддержку! От всей души рад за воспитанника нашей спортшколы, 20-летнего Ахмеда Тажудинова, ставшего главным открытием дебютного чемпионате мира. Мои поздравления всем нашим победителям, медалистам и обладателям лицензий!» – написал Садулаев.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудиновичу в полуфинале ЧМ в категории до 97 кг. Далее российский боец снялся с турнира из-за травмы шеи, и не смог принять участие в битве за бронзу.

В свою очередь воспитанник дагестанской школы борьбы, выступающий за Бахрейн, Ахмед Тажудинович победил Магомедхана Магомедова в финальной схватке и стал новым чемпионом мира.