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Олимпийский чемпион Садулаев выступал на ЧМ по борьбе на обезболивающих уколах

Российский спортсмен боролся с травмированной шеей.
20 сентября 2023 14:13
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 сентября, главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов заявил о том, что российский спортсмен Абдулрашид Садулаев вышел на полуфинал ЧМ на обезболивающих уколах.

Наставник отмечает, что травма шеи не позволила двукратному олимпийскому чемпиону сражаться в полную силу.

«Уже на первых минутах было видно, что он ограничен в движениях. В предыдущей схватке с иранцем он очень сильно ударил шею, мы делали ему обезболивающие уколы, на которых он вышел на полуфинал», — сказал Гацалов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудиновичу в полуфинале ЧМ в категории до 97 кг. Далее российский боец снялся с турнира из-за травмы шеи, и не смог принять участие в битве за бронзу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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