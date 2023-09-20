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Главный тренер России по вольной борьбе считает, что на ЧМ сборная выступила неплохо

Мнение Хаджимурата Гацалова.
Главный тренер России по вольной борьбе считает, что на ЧМ сборная выступила неплохо
20 сентября 2023 14:46
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Федерация спортивной борьбы России

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов назвал неплохим результатом отечественных атлетов на ЧМ в Сербии.

Российским борцам удалось завоевать четыре олимпийские лицензии из шести.

Отметим, что представители России выиграли две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Заурбек Сидаков занял первое место в весе до 74 кг, а Ахмед Усманов в весе до 79 кг.

«Огромное спасибо Михаилу Мамиашвили за то, что он не сидел сложа руки, а сделал все, чтобы наша команда в полном составе представляла нашу страну на чемпионате мира. Результат неплохой. Мы взяли четыре лицензии из шести, две лицензии надо будет еще добирать. Думаю, мы обязательно возьмем. Два года мы нигде не боролись, а соревновательная практика все равно необходима. Многие ребята дебютировали на этом чемпионате мира и неплохо боролись», - заявил Гацалов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира по борьбе продолжится до 24 сентября. В оставшиеся дни будут разыграны десять комплектов медалей в греко-римской борьбе и восемь комплектов медалей в женской борьбе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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