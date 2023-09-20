Министр спорта РФ поздравил российских борцов с успехами на ЧМ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских борцов вольного стиля с успешным выступлением на чемпионате мира в Сербии.

«Рад поздравить Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с чемпионством, а также Абасгаджи Магомедова с серебряной медалью и Шамиля Мамедова с бронзой чемпионата мира по спортивной борьбе.

За каждой медалью, каждой победой стоит серьезный путь спортсменов, тренеров, специалистов, всей федерации. Уверен, эти победы на чемпионате мира станут стимулом для многих юных россиян заниматься вольной борьбой и не сдаваться», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября.

Россияне выступают на первенстве в статусе нейтральных спортсменов.