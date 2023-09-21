«У нас российский флаг всегда в сердце». Чемпион мира Заурбек Сидаков - о нейтральном статусе

Российский борец Заурбек Сидаков поделился впечатлениям от выступления на чемпионате мира в Белграде.

Напомним, что спортсмены из РФ выступают на турнире в нейтральном статусе. В финале Сидаков победил американца Кайла Дейка со счетом 10:7 и завоевал золото.

«Не было флага на награждении? У нас российский флаг всегда в сердце. Конечно, с ним было бы намного лучше и приятнее. Но сейчас такое время. Подготовка к Олимпиаде? Лучше не бежать впереди поезда. Перед этим у нас будет ещё ряд турниров, отбор. Будем просто готовиться. Как бог даст, так и будет», - приводит «Чемпионат» слова Сидакова.

Отметим, что теперь 27-летний Сидаков - трехкратный чемпион мира. В 2020 году он стал олимпийским чемпионом.