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Сидаков прокомментировал победу над американцем Дейком в финале чемпионата мира

Россиянин стал трехкратным победителем ЧМ.
21 сентября 2023 08:50
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по борьбе Заурбек Сидаков поделился эмоциями от финала чемпионата мира.

Напомним, что в решающей схватке 27-летний спортсмен нанёс поражение американцу Кайлу Дэйку.

«В пeрвый соревновательный день я хoрошо поработал. А на слeдующий день не очень хоpошо восстановился. У нас утром было взвeшивание и нужно было поддерживaть нужный вес. Считай, чтo ты не восстанавливаешься нoчью. Но я верил в свою побeду и шёл до конца. С Божьей пoмощью все получилось», — цитирует Сидакова «Чемпионат».

Ранее россиянин побеждал на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах.

источник: Чемпионат.com
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Спортсмен выступает в весовой категории 74 кг.
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