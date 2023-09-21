Заурбек Сидаков: когда Садулаев приходит в зал, появляется особая атмосфера

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков (Россия) высказался о снятии своего соотечественника Абдулрашида Садулаева с ЧМ-2023 из-за травмы.

«Абдулрашид Садулаев – достойный человек. И это важно. Он меня всегда поддерживал в трудные минуты. Я написал ему, пожелал скорейшего выздоровления. Он капитан, двукратный олимпийский чемпион. Когда он приходит в зал, то появляется особая атмосфера. Он нужен нам!» — заявил Сидаков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев уступил представителю Бахрейна Ахмеду Тажудиновичу в полуфинале ЧМ в категории до 97 кг. Далее российский боец снялся с турнира из-за травмы шеи, и не смог принять участие в битве за бронзу.