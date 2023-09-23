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«Продолжим дорогу в Париж». Двукратный олимпийский чемпион Садулаев - о перенесенной операции

Спортсмен не смог завершить схватку на чемпионате мира.
23 сентября 2023 09:38

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поделился эмоциями после перенесённой операции.

Напомним, что спортсмен получил на ЧМ-2023 в Белграде травму шеи. Садулаев не смог завершить схватку в полуфинале против выступающего за Бахрейн Ахмеда Тажудинова.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев успешно перенёс операцию на шее

«Операция прошлa успешно. Впереди курс реабилитaции и много работы. Благодарен вашим тёплым слoвам и пожеланиям. Спасибо Дмитрию Никoлаевичу Дзукаеву и его команде за высoкий профессионализм. Скоро будем в строю и продолжим дорогу в Париж!» — написал россиянин на своей странице в соцсети.

Отметим, что рассматривался вариант операции борца в Германии, но Абдулрашид предпочёл оперироваться в Москве.

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