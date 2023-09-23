ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мамиашвили считает глупостью отказ украинца Фильчакова от фото с Гонибовым на ЧМ

Борцы вошли в тройку призёров на мировом первенстве.
Мамиашвили считает глупостью отказ украинца Фильчакова от фото с Гонибовым на ЧМ
23 сентября 2023 11:28
автор: Виталий Овсянников
автор фото: UWW

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ украинского атлета греко‑римского стиля Ярослава Фильчакова от совместной фотографии с россиянином Ауэсом Гонибовым во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Жаль ребят, им вбивают в голову такое, запугивают, внушают эти глупости. Все спортсмены стоят, поздравляют друг друга, а он отвернулся и ушел», — цитирует Мамиашвили издание РИА Новости.

Украинец также как российский борец Ауэс Гонибов завоевали бронзовые медали в весовой категории до 82 килограммов, однако в отличие от россиянина, отказался взойти на пьедестал вместе с ним, а также победителем турнира Рафигом Гусейновым из Азербайджана и серебряным призёром, иранцем Азизхоном Мохмадипиани для того, чтобы сделать совместную фотографию.

источник: «РИА Новости»
«Продолжим дорогу в Париж». Двукратный олимпийский чемпион Садулаев - о перенесенной операции
Спортсмен не смог завершить схватку на чемпионате мира.
23.09.2023 09:38
Вольная борьба
Заурбек Сидаков: когда Садулаев приходит в зал, появляется особая атмосфера
Россиянин стал трехкратным чемпионом мира.
21.09.2023 10:15
Вольная борьба
автор: Виталий Овсянников
Сидаков прокомментировал победу над американцем Дэйком в финале чемпионата мира
Россиянин стал трёхкратным победителем ЧМ.
21.09.2023 08:50
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
«У нас российский флаг всегда в сердце». Чемпион мира Заурбек Сидаков - о нейтральном статусе
Спортсмен выступает в весовой категории 74 кг.
21.09.2023 08:43
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
Министр спорта РФ поздравил российских борцов с успехами на ЧМ
Чемпионат мира завершится 24 сентября.
20.09.2023 16:34
Вольная борьба
автор: Александр Кожевников
Главный тренер России по вольной борьбе считает, что на ЧМ сборная выступила неплохо
Главный тренер России по вольной борьбе считает, что на ЧМ сборная выступила неплохо
Мнение Хаджимурата Гацалова.
20.09.2023 14:46
Вольная борьба
автор: Виталий Овсянников
Олимпийский чемпион Садулаев выступал на ЧМ по борьбе на обезболивающих уколах
Олимпийский чемпион Садулаев выступал на ЧМ по борьбе на обезболивающих уколах
Российский спортсмен боролся с травмированной шеей.
20.09.2023 14:13
Вольная борьба
автор: Виталий Овсянников
Мамиашвили заявил, что американцы выступают против ограничений для российских борцов
Мамиашвили заявил, что американцы выступают против ограничений для российских борцов
Россияне принимают участие в крупном международном турнире.
20.09.2023 12:54
Вольная борьба
автор: Александр Поволоцкий
Садулаев поздравил Тажудинова с победой на чемпионате мира по борьбе
Двукратный олимпийский чемпион высказался о своем выступлении на мировом первенстве.
20.09.2023 08:40
Вольная борьба
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.