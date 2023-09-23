Мамиашвили считает глупостью отказ украинца Фильчакова от фото с Гонибовым на ЧМ

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили прокомментировал отказ украинского атлета греко‑римского стиля Ярослава Фильчакова от совместной фотографии с россиянином Ауэсом Гонибовым во время церемонии награждения ЧМ-2023.

«Жаль ребят, им вбивают в голову такое, запугивают, внушают эти глупости. Все спортсмены стоят, поздравляют друг друга, а он отвернулся и ушел», — цитирует Мамиашвили издание РИА Новости.

Украинец также как российский борец Ауэс Гонибов завоевали бронзовые медали в весовой категории до 82 килограммов, однако в отличие от россиянина, отказался взойти на пьедестал вместе с ним, а также победителем турнира Рафигом Гусейновым из Азербайджана и серебряным призёром, иранцем Азизхоном Мохмадипиани для того, чтобы сделать совместную фотографию.