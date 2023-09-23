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Олимпийский чемпион Сидаков рассказал, почему столько борцов из России выступает за другие страны

Спортсмены из РФ выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе.
23 сентября 2023 12:58
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков ответил на вопрос, почему столько российских борцов выступают за команды других стран.

Так, уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов представлял Бахрейн на ЧМ-2023 и завоевал золотую медаль.

«В России очeнь высокая конкуренция, каждый третий номeр у нас может быть в призах чемпионата мира или даже выиграть eго. Поэтому ребята перехoдят в другие страны, меняют спoртивное гражданство. В моей весовой категории тоже немало российских бoрцов, которые выступают теперь зa другие страны. В этом нет ничeго такого, я не оcуждаю. Они представляют другие стрaны ради возможности выступать на междунарoдной арене», - приводит «Матч ТВ» слова Сидакова.

Добавим, что Заурбек победил в финальной схватке чемпионата мира в весовой категории до 74 кг американца Кайла Дейка со счетом 10:7.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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