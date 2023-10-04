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Глава федерации борьбы Мамиашвили дал прогноз на число олимпийских лицензий

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
04 октября 2023 14:55
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили высказался о потенциальном количестве олимпийских лицензий россиян в вольной и греко-римской борьбе.

«Определен международный календарь на следующий год. 4–7 апреля 2024 года пройдет европейский континентальный турнир в Баку. Первое и второе места дают право выступить на Олимпийских играх. А 12–15 мая пройдет мировое квалификационное соревнование в Стамбуле, где будут разыграны дополнительные лицензии на право участия в Олимпийских играх. Их завоюют спортсмены, которые займут первое-третье места. Именно от этих дат мы и будем отталкиваться при формировании нашего внутреннего календаря и подготовке к отборочным соревнованиям», — приводят «РИА Новости» слова Мамиашвили.

Международный олимпийский комитет разослал 26 июля приглашения на Олимпийские игры-2024 в Париже всем странам, кроме России и Беларуси.

источник: «РИА Новости»
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