Глава федерации борьбы Мамиашвили дал прогноз на число олимпийских лицензий

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили высказался о потенциальном количестве олимпийских лицензий россиян в вольной и греко-римской борьбе.

«Определен международный календарь на следующий год. 4–7 апреля 2024 года пройдет европейский континентальный турнир в Баку. Первое и второе места дают право выступить на Олимпийских играх. А 12–15 мая пройдет мировое квалификационное соревнование в Стамбуле, где будут разыграны дополнительные лицензии на право участия в Олимпийских играх. Их завоюют спортсмены, которые займут первое-третье места. Именно от этих дат мы и будем отталкиваться при формировании нашего внутреннего календаря и подготовке к отборочным соревнованиям», — приводят «РИА Новости» слова Мамиашвили.

Международный олимпийский комитет разослал 26 июля приглашения на Олимпийские игры-2024 в Париже всем странам, кроме России и Беларуси.