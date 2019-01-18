В Лужниках начнут строить дворец единоборств - Советский спорт
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Вольная борьба18 января 2019 15:46Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыАвтор: Липкин Антон

В Лужниках начнут строить дворец единоборств

Он будет выполнен в стиле функционализма.

В 2019 году начнется строительства дворца единоборств в Лужниках, сообщает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Спортивное сооружение возведут в стиле функционализма.

«Стены и потолки Дворца единоборств сделают почти полностью прозрачными, – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. – Стеклянный павильон с колоннами из нержавеющей стали будет повторять форму прямоугольника. Одну его часть займет Международный центр самбо, другую – Центр бокса. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, на крыше сделают беговые дорожки для кардиотренировок».

Трехэтажное здание площадью 40 тысяч квадратных метров планируется построить до конца 2021 года на улице Лужники, недалеко от футбольных полей в северной части спорткомплекса.

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