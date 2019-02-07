Женскую сборную России по борьбе может возглавить иностранный специалист - Советский спорт
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Вольная борьба07 февраля 2019 11:32Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Женскую сборную России по борьбе может возглавить иностранный специалист

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что в течение недели будет решен вопрос о новом главного тренере женской сборной России.

В четверг Юрий Шахмурадов, возглавляющий женскую сборную с 2012 года, покинул свой пост.

«Шахмурадов будет отвечать за ближайший резерв, он в обойме, такими специалистами не разбрасываются. Но женской борьбе нужны радикальные изменения, это решение - попытка переформатировать акценты, повысить ответственность тренеров, спортсменок, это попытка спровоцировать их амбиции на результат. Да, может быть, это жестко, но это направлено на завоевание медалей, это не пансион благородных девиц.

В течение недели будет решен вопрос по новому тренеру. Не исключаю, что это может быть и иностранный специалист. У нас, к сожалению, такого опыта нет», - приводит слова Мамиашвили ТАСС.

#мамиашвили михаил#женская сборная россии по борьбе
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