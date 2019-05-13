Рамонов из-за травмы бедра пропустит чемпионат России

Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Сослан Рамонов не выступит на чемпионате России из-за травмы бедра, полученной на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил личный тренер борца Анатолий Маргиев.
«У Сослана Рамонова травма ребра, полученная на тренировке, и он усугубил ее в первой схватке турнира. Сейчас спортсмен будет лечиться и не сможет тренироваться месяц, а, возможно, и больше. Все зависит от того, как будет проходить процесс восстановления. Он не выступит на чемпионате России», - цитирует Маргиева «Р-Спорт».
Рамонов выиграл Олимпиаду-2016 в весовой категории до 65 килограммов.
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