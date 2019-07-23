Скончался тренер сборных СССР и России Томас Барба Барба был личным тренером Романа Дмитриева и Алены Карташовой.

Тренер сборных СССР и России по женской и вольной борьбе Томас Барба скончался на 90-м году жизни, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Заслуженный тренер России Барба был личным тренером олимпийского чемпиона Романа Дмитриева и серебряного призера Олимпийских игр Алены Карташовой.

«Всю свою жизнь Томас Самуилович посвятил работе со сборными командами СССР и России по вольной и женской борьбе.

Томас Самуиловч до конца оставался верен борьбе и помогал советом и делом», – говорится в сообщении ФСБР.

Отметим, что Дмитриев стал олимпийским чемпионом в 1972 году на Играх в Мюнхене, а Карташова завоевала серебро в 2008 году в Пекине.