Скончался тренер сборных СССР и России Томас Барба

Тренер сборных СССР и России по женской и вольной борьбе Томас Барба скончался на 90-м году жизни, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
Заслуженный тренер России Барба был личным тренером олимпийского чемпиона Романа Дмитриева и серебряного призера Олимпийских игр Алены Карташовой.
«Всю свою жизнь Томас Самуилович посвятил работе со сборными командами СССР и России по вольной и женской борьбе.
Томас Самуиловч до конца оставался верен борьбе и помогал советом и делом», – говорится в сообщении ФСБР.
Отметим, что Дмитриев стал олимпийским чемпионом в 1972 году на Играх в Мюнхене, а Карташова завоевала серебро в 2008 году в Пекине.
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