Баев и Сидаков выиграли золотые медали чемпионата мира

В финале весовой категории до 70 кг Давид Баев победил казахстанца Нуркожу Кайпанова – 14:2. 21-летний осетинец – действующий чемпион России и победитель Кубка мира в этой категории.
В категории до 74 кг победу отпраздновал Заурбек Сидаков, одолевший итальянца Франка Чамисо Маркесу. Сидаков стал двукратным чемпионом мира.
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